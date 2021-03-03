В Австрии после прививки Pfizer и BioNtech умер 41 человек

Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии сообщило о смерти 41 человека после прививки вакциной Pfizer и BioNtech. В докладе отмечается, что не выявлена связь между смертями и применением препарата, передает «РИА Новости».

У 19 умерших были болезни, которые могли привести к смерти. 11 человек получили вакцину в инкубационный период заболевания и умерли после этого. По трем случаям смерти связь с вакциной исключили после вскрытия. Устанавливаются обстоятельства других восьми смертей.

Евросоюз одобрил вакцину Pfizer и BioNtech 21 декабря. В Австрии вакцинация стартовала 27 декабря. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что власти ведут переговоры с Россией по возможным поставкам «Спутника V» в случае ее сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

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