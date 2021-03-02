Власти Татарстана оценили ущерб от коррупции в 400 млн рублей

В 2020 году правоохранительные органы в Татарстане выявили 1,1 тыс. преступлений коррупционной направленности. Ущерб составил 402 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана по итогам заседания антикоррупционной комиссии республики, которое провел Рустам Минниханов.

В сферах земельных отношений было совершенно 68 преступлений, здравоохранения и социального обеспечения — 176, строительства и ЖКХ — 92, образования — 157, агропромышленного комплекса – 29.

Также по итогам прокурорских проверок выявили 3,1 тыс. нарушений федерального законодательства в сфере противодействия коррупции. К административной ответственности привлекли 91 чиновника. По данным МВД по Татарстану, почти на 50% (до 425) увеличилось количество фактов взяточничества.

Рустам Минниханов оценил число коррупционных преступлений в республике как «стабильно высокое».

«За каждым преступлением стоит не только материальный ущерб. Привлечение к ответственности коррупционера отражается на всей его семье. Кроме того, мы теряем людей, чей опыт при условии соблюдении закона мог бы еще долго служить на благо республики»,— указал глава республики.

Господин Минниханов добавил, что «в целом коррупционные уголовные дела негативно влияют на имидж республики, на ее деловую репутацию» и «у бизнеса возникает стойкое убеждение в необходимости заложить резервы для коррупционных потерь». Это, по словам президента, «влечет рост цен и стоимости республиканских программ, в том числе реализуемых в рамках приоритетных национальных проектов». «Такие факты уже имеются, и мы будем жестко на них реагировать, независимо от имеющихся заслуг и занимаемых должностей»,— заключил Рустам Минниханов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"