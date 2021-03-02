На чем основан угольный оптимизм

Владимир Путин продемонстрировал, что не разделяет пессимистическую оценку долгосрочных перспектив мирового угольного рынка. Есть разные прогнозы, сказал он, «не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива». Но, однако, заметил он, «Техас замерз, когда холода были», а «отогревать ветряные мельницы» пришлось далекими от экологичных способами, что может внести в прогнозы свои коррективы. Президент потребовал «тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь при ухудшении глобальной конъюнктуры».

Вице-премьер Александр Новак по итогам заседания объяснил оптимистичную позицию относительно долгосрочных перспектив угольного рынка. «С учетом перспектив развития, которые мы на мировых рынках видим, несмотря на вопросы климатической повестки, декарбонизации, в рамках которых происходит снижение углеродного следа, уголь тем не менее, по консенсус-прогнозам всех аналитиков, будет еще долго занимать достаточно высокую долю в энергобалансе,— сообщил он.— Если сегодня в общемировом энергобалансе это 25%, то, по прогнозам аналитиков, эта доля снизится только до 20% к 2040 году, и те ниши, которые мы сегодня видим, особенно в восточном направлении, на азиатских рынках, позволяют нам в том числе обеспечить развитие наших угольных отраслей. Поэтому мы смотрим сегодня на 10, на 20 лет вперед». В то же время, добавил он, президент поручил правительству прорабатывать меры, касающиеся диверсификации угольных регионов и развития других направлений. «Речь идет о перспективах за рамками 2035–2040 годов, когда будет меняться энергобаланс»,— пояснил вице-премьер.

Также оптимизм зиждется на прогнозах энергопотребления. «В мире будет расти потребление энергии: по оценкам аналитиков, до 2040 года оно вырастет на 25–30%»,— пояснил Александр Новак, приводя в пример растущие экономики Индии, Вьетнама, Таиланда. По его словам, в мире, в том числе в Восточной Азии, строятся угольные станции с нулевыми выбросами, жизненный цикл которых составляет 40–50 лет. «Мировое потребление угля составляет 7 млрд тонн, а мировые рынки торговли (углем) — 1,3 млрд. И мировые рынки торговли, несмотря на возможное снижение в будущем в балансе доли угля, все равно либо сохранятся на текущем уровне, либо, может, чуть больше будут»,— резюмировал вице-премьер, отметив, что у российских углей есть конкурентное преимущество за счет качества.

Наталья Скорлыгина