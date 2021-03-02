02 марта, вторник
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На чем основан угольный оптимизм

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Владимир Путин продемонстрировал, что не разделяет пессимистическую оценку долгосрочных перспектив мирового угольного рынка. Есть разные прогнозы, сказал он, «не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива». Но, однако, заметил он, «Техас замерз, когда холода были», а «отогревать ветряные мельницы» пришлось далекими от экологичных способами, что может внести в прогнозы свои коррективы. Президент потребовал «тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь при ухудшении глобальной конъюнктуры».

Вице-премьер Александр Новак по итогам заседания объяснил оптимистичную позицию относительно долгосрочных перспектив угольного рынка. «С учетом перспектив развития, которые мы на мировых рынках видим, несмотря на вопросы климатической повестки, декарбонизации, в рамках которых происходит снижение углеродного следа, уголь тем не менее, по консенсус-прогнозам всех аналитиков, будет еще долго занимать достаточно высокую долю в энергобалансе,— сообщил он.— Если сегодня в общемировом энергобалансе это 25%, то, по прогнозам аналитиков, эта доля снизится только до 20% к 2040 году, и те ниши, которые мы сегодня видим, особенно в восточном направлении, на азиатских рынках, позволяют нам в том числе обеспечить развитие наших угольных отраслей. Поэтому мы смотрим сегодня на 10, на 20 лет вперед». В то же время, добавил он, президент поручил правительству прорабатывать меры, касающиеся диверсификации угольных регионов и развития других направлений. «Речь идет о перспективах за рамками 2035–2040 годов, когда будет меняться энергобаланс»,— пояснил вице-премьер.

Также оптимизм зиждется на прогнозах энергопотребления. «В мире будет расти потребление энергии: по оценкам аналитиков, до 2040 года оно вырастет на 25–30%»,— пояснил Александр Новак, приводя в пример растущие экономики Индии, Вьетнама, Таиланда. По его словам, в мире, в том числе в Восточной Азии, строятся угольные станции с нулевыми выбросами, жизненный цикл которых составляет 40–50 лет. «Мировое потребление угля составляет 7 млрд тонн, а мировые рынки торговли (углем) — 1,3 млрд. И мировые рынки торговли, несмотря на возможное снижение в будущем в балансе доли угля, все равно либо сохранятся на текущем уровне, либо, может, чуть больше будут»,— резюмировал вице-премьер, отметив, что у российских углей есть конкурентное преимущество за счет качества.

Наталья Скорлыгина


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