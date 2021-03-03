Смазки сброшены

Пермский застройщик ПЗСП готовится осваивать в Перми одну из крупнейших свободных стройплощадок в 12 га на месте бывшего завода смазок и СОЖ. Во втором квартале этого года ПЗСП планирует начать продажи и приступить к строительству первого дома на месте завода. Площадь будущей новостройки составит почти 32 тыс. кв. м. Компания долго готовила земельный участок к освоению — занималась сменой его зонирования, планировала его продать, но потом решила застроить самостоятельно. Эксперты отмечают, что, застраивая такую большую территорию, девелопер должен предусмотреть на ней не только жилье и коммерческие объекты, но и соцучреждения.

АО «ПЗСП» вместе с пермским ООО «Уран» в феврале создали новую компанию — ООО СЗ «Куйбышева, 135». В пресс-службе ПЗСП рассказали, что новое юридическое лицо создано для освоения территории бывшего завода смазок и СОЖ в Свердловском районе Перми. Однако проект дома, который будет возводить застройщик, еще не разработан. При этом на второй квартал 2021 года девелопер уже запланировал старт продаж квартир в первом доме на месте завода смазок. Параллельно ПЗСП приступит к строительству этого объекта.

«Первым домом на этой территории станет 17-этажный 6-подъездный дом серии „Э-600“ по ул. Яблочкова, 3. Застройщиком выступит ООО „Спецстрой Яблочкова, 3“»,— отметили в ПЗСП. В настоящее время проектная документация дома по ул. Яблочкова проходит стадию негосударственной экспертизы. Планируется, что площадь 528 квартир составит около 31,8 тыс. кв. м, нежилые помещения займут 1,5 тыс. кв. м. Также девелопер запроектировал в новостройке помещения для офисов и продуктового магазина. Сроки завершения строительства ПЗСП объявит при старте продаж. Планы по общей площади застройки территории и сроки ее освоения в компании пока не назвали. «Проект освоения территории завода находится в разработке»,— заявили в ПЗСП.

ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» было признано несостоятельным в декабре 2012 года. Основным кредитором предприятия являлся Сбербанк (общая сумма задолженности — 185,3 млн руб.), в 2014 году он переуступил право требования долга АО «ПЗСП». В том же 2014 году на торгах по продаже имущества обанкротившегося предприятия ПЗСП приобрел за 180,13 млн руб. имущественный комплекс завода (ул. Яблочкова, 26), куда входили, в частности, 16 земельных участков общей площадью почти 12 га. Поз­же были выкуплены еще два участка общим объемом около 1 га.

В 2016 году ПЗСП запус­тил процедуру смены зонирования площадки, которая на тот момент относилась к производственной зоне ПК-4. Представляя проект на градсовете в 2016 году, застройщик уточнял, что освоение территории бывшего завода под жилье обсуждалось и с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в частности, речь шла о коммерческом и служебном жилье для сотрудников промышленного конгломерата. Помимо жилья, на участке предполагалось строительство торгового центра площадью до 8 тыс. кв. м. Объем инвестиций при минимальном объеме жилой застройки в 150 тыс. кв. м оценивался в 7 млрд руб., а сроки освоения участка — до десяти лет.

Отметим, что рядом с площадкой бывшего завода СОЖ по ул. Солдатова, 30б ПЗСП возводит ЖК «Самолет». Разрешение на строительство объекта было получено в конце 2020 года.

По словам гендиректора АО «Пермглавснаб» Владимира Занина, та часть Сверд­ловского района, где находится бывший завод смазок и СОЖ, в последние годы активно застраивается. ГК «Оникс» возводит «Полосатый дом» (ул. Е. Ярославского, 60), «Пермглавснаб» — ЖК «Муромский» (ул. Муромская, 24), группа «Мегаполис» в 2019 году получила разрешение на возведение дома по ул. Солдатова, 33.

Владимир Занин назвал площадь будущего дома по ул. Яблочкова, 3 в 31,8 тыс. кв. м «очень большой». «У ПЗСП есть большие многоподъездные дома, но в таких объектах должны быть предусмотрены соответственно площади подъезды, парковки, детские и спортивные площадки»,— обратил внимание господин Занин. Собеседник заметил, что 12 га — это большой участок, на котором можно возвести «весьма приличный» объем жилья. С учетом площади территории, здесь также должны появиться и социальные объекты — детские сады, поликлиники и прочее. «Думаю, что одномоментно большой объем жилья там строить нецелесообразно, ведь его надо еще и продать. Имеет смысл заходить в среднесрочную программу на пять и больше лет»,— полагает Владимир Занин.

Евгения Ахмедова