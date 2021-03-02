Рестораны Татарстана добиваются разрешения работать по ночам

Предприниматели, представляющие 35 заведений общепита и досуга в Татарстане, сегодня направили обращение президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой отменить запрет на работу после 24:00, введенный правительством региона в октябре прошлого года.

«Это позволит выжить важной отрасли бизнеса, поддержать смежные сегменты (такси, оптовая торговля, самозанятые и т. п.) и обеспечить рабочие места для жителей города»,— пишут они.

Просители отмечают, что сейчас «на грани банкротства находятся более половины ресторанов, клубов, баров и развлекательных площадок», а 20% от прежнего числа заведений уже прекратили работу. По их словам, 80% предприятий этой сферы потеряли 70% выручки.

«Ограничения нанесли серьезный ущерб, приведя к закрытию заведений, резкому и масштабному сокращению на рынке труда и значительно недополученной прибыли в цепочках поставщиков, обслуживающих сектор»,— поясняют подписанты.

Также они указали, что «из-за того, что почти некуда пойти вечером, в обществе растет социальная напряженность и разобщенность, а Казань теряет свою туристическую привлекательность». «Аудитория ночных мероприятий и посетители ресторанов и баров в ночное время не относится к основной группе риска»,— также отмечают просители.

«Обращение направлено в Роспотребнадзор на рассмотрение, так как вопрос касается требований в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, а значит требует подробного ответа от специалистов для принятия решения»,

— сказала "Ъ-Казань" пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.

С аналогичной просьбой с главе республики ранее обращались члены Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана. Бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев в ответ обещал: «Вопрос поступил (от ассоциации о снятии ограничений - Ъ). С президентом будем обсуждать. В ближайшее время этот вопрос будем принимать». Он дал понять, что решения можно ожидать до 31 марта, когда запланирована встреча предпринимателей республики с Рустамом Миннихановым.

Полина Петрова, Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"