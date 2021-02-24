Татарстан в марте может отменить ограничение времени работы ресторанов Данный вопрос планируют обсудить с президентом республики

В ближайшее время правительство Татарстана может принять решение об отмене ограничения времени работы ресторанов. Об этом заявил бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев сегодня на заседании Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана.

Сейчас регионе в связи с пандемией коронавируса ресторанам разрешено работать до 24:00.

"Вопрос поступил (от ассоциации о снятии ограничений - Ъ). С президентом будем обсуждать. В ближайшее время этот вопрос будем принимать", - сказал он.

Господин Абдулганиев дал понять, что решение можно ожидать до 31 марта, когда запланирована встреча предпринимателей республики с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ольга Кудрина "Ъ-Казань"