Татарстан в марте может отменить ограничение времени работы ресторанов

В ближайшее время правительство Татарстана может принять решение об отмене ограничения времени работы ресторанов. Об этом заявил бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев сегодня на заседании Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана.
Сейчас регионе в связи с пандемией коронавируса ресторанам разрешено работать до 24:00.
"Вопрос поступил (от ассоциации о снятии ограничений - Ъ). С президентом будем обсуждать. В ближайшее время этот вопрос будем принимать", - сказал он.
Господин Абдулганиев дал понять, что решение можно ожидать до 31 марта, когда запланирована встреча предпринимателей республики с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.