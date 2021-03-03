Суверенные долги останутся развитыми

Займы государств EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) с рынка и у коммерческих банков (включают объемы размещенных долговых бумаг на внешних и внутренних рынках и кредиты) в этом году сократятся по сравнению с прошлым на $100 млрд, до $571 млрд, в итоге суммарный долг правительств этих стран может вырасти к концу года на $288 млрд, до $3,2 трлн, говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's. В 2020 году правительства стран региона нарастили заимствования сразу на $120 млрд (до $672 млрд, за вычетом рефинансирования «чистый» объем новых размещений составил $395 млрд). В этом году он оценивается в $273 млрд. В процентах ВВП показатель может вырасти до 40,7% — до пандемии эта доля составляла 31% (за прошлый год она выросла до 39,6%).

Самым крупным заемщиком вновь может оказаться Турция ($78,6 млрд против $68,2 млрд годом ранее, что приведет к росту долга до $252,7 млрд), за ней будут следовать Египет и Россия. У Египта сейчас самая высокая нагрузка среди стран региона — $314 млрд, или 88% ВВП, в этом году страна может привлечь $63 млрд долга против $57 млрд в прошлом. Россия, как прогнозируют в S&P, может разместить обязательства на $52,1 млрд, тогда как в 2020-м на рынке было занято $74,1 млрд (в таком случае показатель вырастет до $270,4 млрд против $228,5 в 2020-м, $191,4 в 2019-м и $148,1 в 2018-м). Для сравнения, Саудовская Аравия нарастила долг в прошлом году на $40 млрд (в этом ожидается сопоставимый прирост — на $37,3 млрд, до $262,2 млрд). Еще два крупных заемщика — это Израиль, там заимствования могут составить $50,7 млрд против $70,4 млрд в 2020 году (рост до $321,2 млрд), а также Польша — $44,7 млрд против $48 млрд (до $279,3 млрд).

Для сравнения, в развитых странах в прошлом году, по данным ОЭСР, новые заимствования были рекордными — их объем составил $18 трлн, что эквивалентно 29% ВВП (на $6,8 трлн, или 12% ВВП, больше, чем годом ранее). Объем чистых заимствований (за вычетом рефинансирования) вырос до $8,6 трлн против $1,7 трлн в 2019-м — это больше, чем суммарно за последние пять лет. В этом году прирост может составить еще $5 трлн. В итоге соотношение долга к ВВП увеличится на 16 процентных пунктов по итогам 2020-го и еще на 4 процентных пункта в 2021-м (до примерно 90% ВВП, или $60 трлн).

Татьяна Едовина