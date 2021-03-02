Водоемы Ейского нерестового хозяйства из-за обмеления становятся непригодны для разведения судака и тарани

В Ейском нерестово-выростном хозяйстве впервые за много лет уровень воды упал до минимальной отметки, сообщает «Кубань 24». Из-за обмеления водоемы стали опасны для нереста судака и тарани (обычно массовый ход рыбы наступает в первой декаде марта).

Соленость в лимане и канале практически сравнялась и составляет шесть промилле. Такая концентрация соли сублетальная для икры и личинки тарани. Впервые за 43 года рыбоводы не получили государственное задание. В настоящий момент стоит задача сохранить маточное поголовье, производителей.

Поступления пресной воды из верховий Еи не предвидится. По данным Росгидромета, эта тенденция сохраниться в ближайшем будущем.

В территориальном управлении Росрыболовства приняли решение провести «сухое летование». Осушенные водоемы планируют почистить и выкосить сухую растительность.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, результате значительного осолонения Азовского моря сократились запасы таких промысловых рыб, как лещ и тарань. При этом повышение солености положительно влияет на увеличение промысла камбалы-калкан, барабули, ставриды, черноморской кефали, а также моллюсков — мидии и рапана.

Наталья Решетняк