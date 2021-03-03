«Маршака» вернули дирекции

В 2021 году организацией воронежского детского театрального фестиваля «Маршак» снова займется делавшая его с 2015 по 2018 год дирекция Платоновского фестиваля искусств. Последние два года форумом занимался местный театр юного зрителя (ТЮЗ). Смена организатора произошла для «повышения престижа фестиваля», рассказали в правительстве региона.

О том, что спустя два года полномочия по организации детского театрального фестиваля «Маршак» возвращены инициатору этого проекта дирекции Платоновского фестиваля искусств, “Ъ-Черноземье” рассказали в самой дирекции и департаменте культуры Воронежской области. На сайте форума уже указана информация о новом организаторе.

Дирекция занималась этим проектом с 2015 по 2018 год. Программу первого фестиваля составлял худрук Платоновфеста Михаил Бычков, затем куратором стал продюсер Алексей Малобродский, получивший в прошлом году два года условно по делу о хищении более 133 млн руб. бюджетных средств в «Седьмой студии». Из-за ареста в 2017 году театральный менеджер не успел до конца подготовить программу третьего фестиваля, ее доработкой занимался господин Бычков. Альтернативы Алексею Малобродскому в качестве куратора «Маршака» он не видел.

В 2018 году департамент культуры назначил новым куратором московского продюсера Варвару Коровину, которая в том числе специализируется на детском театре. Дирекция Платоновфеста тогда организационно участвовала в проекте, но после попросила вернуть весь объем полномочий по проведению «Маршака» или «освободить от выполнения только административных функций». Департамент сделал организатором ТЮЗ, оставив куратором Варвару Коровину.

В 2019 году первый «Маршак» под эгидой ТЮЗа собрал наименьшую с начала проекта аудиторию — около 10 тыс. В 2020 году «Маршак» из-за пандемии прошел онлайн: около 300 тыс. человек посмотрели бесплатные показы собранной госпожой Коровиной программы из восьми спектаклей. Параллельно ТЮЗ показывал онлайн и свои постановки. В 2019 году бюджет фестиваля (формируется в основном за счет региональной казны) был 20,1 млн руб., а в 2020-м сумму департамент не раскрыл, но, очевидно, из-за онлайн-формата она была значительно меньше.

В департаменте культуры “Ъ-Черноземье” вчера рассказали, что возвращение полномочий дирекции «представляется целесообразным для повышения престижа детского форума, а также организации управленческого процесса». Варвара Коровина пояснила “Ъ-Черноземье”, что, вероятнее всего, не будет курировать программу седьмого «Маршака»: «То, что дирекция будет организатором — это в целом очень хорошо, у нее есть большой опыт. Но я вряд ли буду куратором, потому что у дирекции есть свои представления о развитии фестиваля. В любом случае для всех опыт сотрудничества был очень полезный».

Директор Платоновского фестиваля Любовь Пристинская рассказала “Ъ-Черноземье”, что получены не только административные, но и творческие полномочия на организацию «Маршака». По ее словам, куратора в этом году выбирать не будут, а фестиваль организуют «своими силами под руководством нашего худрука Михаила Бычкова».

Искусствовед, глава общественного совета при региональном департаменте культуры Бронислав Табачников считает возвращение полномочий по организации «Маршака» правильным решением: «У дирекции накопился колоссальный опыт проведения подобных мероприятий. Так мощно и цельно провести "Маршак" у других организаторов не получилось: ТЮЗу не хватило управленческого опыта, а Варвара Коровина хоть и прекрасный специалист, но не до конца представляет воронежские реалии». Господин Табачников не исключил, что Михаил Бычков при подготовке «Маршака» может поручить составление программы коллегам, а сам будет контролировать процесс. «Например, программу академической музыки Платоновского фестиваля составляет Вера Гусева, но последнее слово всегда за худруком. Этот тандем очень здорово работает», — пояснил эксперт.

Александр Прытков