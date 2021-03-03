Реформе транспорта прописали остановку

Смольный направит до 1,45 млрд рублей на устройство остановок общественного транспорта в ближайшие три года. Их количество необходимо увеличить в преддверии реформы транспорта, которая не позволит высаживать пассажиров в любом месте на дороге, а также изменит маршрутную сеть, потенциально повысив число пересадок. До 2022 года, когда нововведения вступят в силу для частных компаний, более 120 остановок добавят в Выборгском, Калининском, Колпинском, Пушкинском, Московском, Приморском, Курортном и Невском районах, однако намного более обширный список мест для посадки и высадки пассажиров будет разрабатываться в рамках проектно-изыскательских работ вплоть до 2024 года.

Всего на строительство остановочных пунктов в 2021–2023 годах направят 1,3 млрд рублей, а финансирование проектной документации составит еще около 178,1 млн рублей, оставшиеся средства зарезервированы, следует из адресной программы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Расходы на устройство павильонов в 2021 году приближаются к 503 млн рублей, в 2022 году они составят 738 млн, а в 2023-м — 26 млн. Вместе с этим с 2023 года значительно увеличится финансирование проектов остановок — до 74 млн рублей, что значительно меньше предыдущих годов. Не исключено, что к этому времени маршрутная сеть будет существенно оптимизирована, кроме этого, с 2025 года движение может измениться и для государственных перевозчиков — ГУП «Пассажиравтотранс» и ГУП «Горэлектротранс».

Прошлогодние конкурсы на обустройство остановок выиграли частные АО «Буер» и ООО «Гранд», а также подконтрольное Смольному ОАО «Коломяжское». Точные даты проведения конкурсных процедур в нынешнем году пока не определены, добавили в КРТИ. Согласно сметной стоимости программы, цена одной остановки в зависимости от района города составляет от 2,8 до 7,5 млн рублей, подсчитал “Ъ”.

Петербургу требуется до тысячи новых остановок в связи с транспортной реформой, которая запрещает маршруткам высаживать пассажиров на дороге. Как сообщал “Ъ” ранее, комитет предлагал сократить расходы на инфраструктуру, отказавшись от обустройства подъездных карманов к павильонам и переукладки инженерных коммуникаций, планируя, таким образом, уменьшить стоимость строительства с 6–10 до 2 млн рублей. Впрочем, остановки по-прежнему будут оснащены необходимыми информационными средствами, которые позволят пассажиру сориентироваться по маршрутам движения общественного транспорта: они покажут интервал движения, время прибытия автобуса, подчеркивали в ведомстве.

В целом затраты на обустройство павильонов в Петербурге в преддверии транспортной реформы оцениваются в 5 млрд рублей. Реформа предполагает перевод всех «коммерческих» маршруток на социальный тариф, позволяющий пользоваться льготами на любом транспорте Петербурга. Частные транспортные компании, сроки контрактов с которыми заканчиваются в 2022 году, будут участвовать в конкурсе на право заключения договоров в течение последующих шести лет. Часть маршрутов при этом планировали оптимизировать, сократив или изменив путь следования автобуса. По новым госконтрактам перевозчикам необходимо закупить современную технику с кондиционерами и низким полом. Ранее предполагалось, что поставка составит более 2,5 тыс. единиц техники разного размера (особо больших, больших и средних автобусов). Также власти анонсировали переход на новую модель оплаты работы перевозчиков: выручку за проезд Смольный заберет себе, а компаниям заплатит за километры транспортной работы (брутто-контракт). Плата в среднем составит от 160 до 180 рублей за километр.

Изменения в системе общественного транспорта уже были отложены с 2020-го на середину 2022 года. Формально причиной стала пандемия коронавируса, однако собеседники “Ъ” настаивали на том, что параметры и условия реформы не были тщательно подготовлены. После этого в Смольном заявляли, что начнут первый этап — конкурсы на маршруты — в марте 2021 года, но и этот срок, очевидно, будет сдвинут. Аукционы, возможно, будут разыграны в апреле из-за затянувшегося процесса подготовки одного из внутренних документов — комплексной схемы организации транспортного обслуживания, которая определяет количество необходимых маршрутов и автобусов, обслуживающих их. В комитете по транспорту “Ъ” заявили, что схема еще не принята.

Яна Войцеховская