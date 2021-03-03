Сибирь встретила премьера Алтаем

Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Барнаул продемонстрировал сохранение запроса регионального бизнеса на федеральные меры поддержки. В частности, промышленники Алтайского края просили главу правительства сохранить программу субсидирования стоимости сельхозтехники ее производителям — и получили заверения, что сворачивать ее пока не планируется. Также алтайские предприниматели просили вернуть прежний срок действия заключений о производстве товаров на территории РФ в рамках локализации, сокращенный ранее с трех лет до одного года,— однако, по мнению Минпромторга, это может вызвать сложности у самого бизнеса.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Барнаул, откуда он начал четырехдневную поездку по Сибири — до конца недели глава кабмина посетит также Горно-Алтайск (где встретит свой день рождения), Кызыл и Новосибирск. Поездки премьера по экономически депрессивным регионам (Алтайский край среди них) строятся примерно одинаково — премьер посещает социальные объекты (чаще всего, проблемные), а затем — промышленные, где обсуждает с местным бизнесом проблемы экономического развития территории. В Барнауле правительственная делегация двигалась по такому же маршруту. Сначала премьер посетил школу, где внес свой вклад в контроль исполнения президентского поручения по обеспечению учащихся горячим питанием — попробовав школьный обед.

Экономическая же часть визита пришлась на Алтайский завод прецизионных (высокоточных) изделий.

Как выяснилось на встрече с представителями промышленности края, пертурбации с программой субсидирования стоимости сельхозтехники (так называемая программа 1432) зародили у предпринимателей неуверенность в ее перспективах.

Эта программа предполагает выдачу субсидий заводам в размере 10–15% стоимости проданной аграриям техники. В 2019 году обсуждалось прекращение программы, тогда же она дважды приостанавливалась.

Между тем эту меру аграрии и сельхозмашиностроители считают одной из самых эффективных — и сложности с ней оказали влияние на рынок: по итогам 2019 года, сообщал «Росспецмаш», рост отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок замедлился почти втрое по сравнению с 2018 годом. В 2020 году правительство заявляло о продолжении действия программы (полномочия по ее администрированию тогда были переданы от Минсельхоза Минпромторгу). Во вторник же гендиректор Алтайского завода сельхозмашиностроения Татьяна Филидова попросила премьера сохранить эту меру поддержки и не сокращать объемы ее финансирования. Премьер заверил, что сворачивание пока не планируется, а глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на реализацию программы в этом году (как и в 2020-м) предусмотрено 10 млрд руб.

Также промышленники просили премьера пересмотреть правила подтверждения производства продукции на территории РФ в рамках локализации производства.

Для этого Минпромторг сейчас ежегодно выдает свои заключения, однако заместитель директора Алтайского НИИ технологии машиностроения Алексей Подкопаев попросил вернуть прежний порядок выдачи таких документов — до 1 февраля 2018 года промышленники подтверждали факт производства на территории РФ раз в три года. Для продукции станкостроения срок действия заключений продлен до двух лет, но пролонгация для других сфер вызывает сложности. По словам Михаила Мишустина, Минпромторг думает, как изменить правила, но при этом контролировать их исполнение — «чтобы не прятаться под видом иностранных в основном компонентов за локализацией».

Правила подтверждения российского производства требуют нарастания уровня локализации с каждым годом. Денис Мантуров отметил, что переход на ежегодную выдачу заключений был вызван тем, что внедрение технологий, обеспечивающих уровень «российскости», каждый год быстро ускоряется. В результате продление сроков действия заключений может привести к неудобствам, прежде всего для самого бизнеса. Например, в сфере сельхозмашиностроения ежегодно растут баллы, начисляемые за достижение той или иной степени локализации и позволяющие производителям получать субсидии из бюджета.

Евгения Крючкова, Барнаул