Арестован подозреваемый в массовом убийстве под Нижним Новгородом

Московский райсуд Нижнего Новгорода арестовал до 27 апреля подозреваемого в расправе над семьей из четырех человек, совершенной 28 февраля в поселке Кудьма, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как писал “Ъ”, в частном доме были найдены мертвыми начальник Нижегородской дирекции Горьковской железной дороги Анатолий Королев, его супруга Ольга Малахова, невестка Елена Малахова и пятилетний внук Михаил. Расследуется уголовное дело об убийстве двух и более человек (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в том числе беспомощного ребенка.

Предполагаемый убийца трудился в коттедже подсобным рабочим и садовником. По данным следствия, он похитил деньги и ценности и пытался вместе со своими знакомыми скрыться в другом регионе на автомобиле. Их задержали во Владимирской области.

Во вторник подозреваемого доставили на место преступления для следственного эксперимента. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

Владимир Зубарев