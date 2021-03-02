СКР опубликовал видео следственных действий с места убийства семьи в Кудьме

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись следственных действий с Шарофиддином Амировым, подозреваемым в убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьме под Нижним Новгородом. Ролик длительностью 40 секунд размещен на официальном YouTube-канале ведомства.

На опубликованной видеозаписи видно, как подозреваемый показывает на манекенах, как душил жертв и наносил им удары ножом. Также он на плохом русском языке и через переводчика рассказывает, что взял в доме убитых деньги и украшения. Следователь объяснил подозреваемому, что данным им показания могут уточнить во время следственного эксперимента.

Происшествие случилось вечером 28 февраля. В частном доме были найдены мертвыми трое взрослых и ребенок. Убитыми оказались начальник Нижегородской дирекции Горьковской железной дороги Анатолий Королев, его супруга Ольга Малахова, невестка Елена и пятилетний внук Михаил. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подозреваемого задержали во Владимирской области. Он находился в автомобиле, которым управлял ранее судимый за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы и кражи Михаил Аванесов. Также в машине был ранее не судимый Армен Атабекян. Всех задержанных доставили на допрос в нижегородское управление СК РФ.

Андрей Репин