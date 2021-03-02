На Самосыровской свалке в Казани планируют производить 1,5 Мвт электроэнергии

На Самосыровской свалке в Казани планируют смонтировать энергоустановку мощностью 1,5 Мвт, сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. К реализации проекта, по его словам, рассчитывают приступить в 2021 году и завершить его «в течение 2-3 лет».

По его выражению, электроэнергию будут вырабатывать на газах от «органических разложений» ныне рекультивированного полигона. «Газы не будут в атмосферу уходить. Из них можно будет электроэнергию получить»,— сказал министр.

В настоящее время министерство совместно с муниципалитетом Казани «работает над тем, чтобы включить в программу "Чистая страна"» этот проект, добавил господин Шадриков.

«Татнефть», по его словам, «проводила изыскания и пришла к выводу, что в течение 20-25 лет можно вырабатывать электроэнергию». Также энергопотенциал свалки оценивали приглашенные «эксперты из Голландии», которые подтвердили, что на ней можно установить «генераторы на 1,5 Мвт».

Аналогичные энергоустановки могут быть внедрены на других мусорных полигонах города, добавил чиновник.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"