Новый завод Hyundai в Петербурге начнет выпускать двигатели в октябре

Новый автозавод Hyundai в Петербурге начнет выпускать автомобильные двигатели с октября. Об этом было заявлено в ходе встречи губернатора города Александра Беглова с генконсулом Кореи Квон Донг Соком.

В ближайшее время в Петербург прибудут корейские специалисты, которые проведут пробный запуск производства.

Напомним, что строительство завода ООО «Хендэ ВИА Рус» по производству автомобильных двигателей стартовало летом прошлого года.

Ранее в компании заявляли, что пробный запуск новой площадки запланирован на первый квартал 2021 года. На заводе будет создано 500 рабочих мест.