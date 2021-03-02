Российская сноубордистка Надыршина взяла золото в параллельном слаломе на ЧМ

17-летняя российская сноубордистка София Надыршина заняла первое место в параллельном слаломе на чемпионате мира, став самой юной чемпионкой мира в данной дисциплине. Россиянка опередила немку Рамону Хофмайстер.

Третье место заняла еще одна немецкая спортсменка, Селина Йёрг: в заезде за бронзовую медаль она обогнала канадку Меган Фаррелл.

Также сегодня российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал бронзу в параллельном слаломе. Первое и второе места заняли австрийцы Бенджамин Карл и Андреас Проммеггер.

Накануне Надыршина стала второй в женском параллельном гигантском слаломе, победила немка Селина Йёрг. В мужском параллельном гигантском слаломе вчера победил Логинов.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине. ЧМ по фристайлу и сноуборду стартовал 11 февраля и завершится 11 марта.

Об успехах российских сноубордистов — в материале “Ъ” «Золотой спуск».