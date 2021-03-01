Российский сноубордист Логинов взял золото в параллельном гигантском слаломе на ЧМ

Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира. Россиянин опередил итальянца Роланда Фишналлера на 0,01 сек. Логинов стал трехкратным чемпионом мира. В 2019 году он победил в параллельном и параллельном гигантском слаломе.

Третье место занял российский спортсмен Андрей Соболев, в заезде за бронзовую медаль он обогнал южнокорейца Ким Сан Гюма (+0,26).

В женском параллельном гигантском слаломе победила немка Селина Йёрг, россиянка София Надыршина заняла второе место (+0,12). Третьей стала австрийка Юлия Дуймовиц.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине. ЧМ по фристайлу и сноуборду стартовал 11 февраля и завершится 11 марта.