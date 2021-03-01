Золотой спуск

Соревнования сноубордистов в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Словении вылились в историческое достижение России. Завоевавший золотую медаль Дмитрий Логинов стал первым отечественным трехкратным победителем мировых первенств в сноуборде.

Это была победа в самом любимом Россией жанре сноуборда. Просто параллельный слалом и параллельный гигантский слалом давным-давно начали приносить ей серьезные успехи. Самый яркий до сих пор связан с сочинской Олимпиадой и «дублем» превратившегося незадолго до нее в россиянина американца Вика Уайлда. Уайлд до сих пор в сборной, но теперь далеко не так опасен, как раньше, и в Словении не прошел квалификацию. Зато в отечественной команде появился целый отряд очень талантливых спортсменов, которым натурализацию, чтобы выступать за нее, проходить не пришлось. И его безусловный фронтмен — Дмитрий Логинов.

Когда-то блиставший в юниорах, он два своих первых золота взрослых чемпионатов мира выиграл еще тинейджером на чемпионате мира 2019 года в американском Солт-Лейк-Сити. Сейчас, в 21, стал первым российским трехкратным чемпионом в сноуборде.

А чтобы добраться до титула, Логинову пришлось выдержать две подряд тяжелейшие схватки на словенской трассе.

В полуфинале упорнейшее сопротивление ему оказал соотечественник Андрей Соболев (ему в итоге досталась бронза). Финал вообще получился идеальным завершением состязаний. В нем Логинову противостоял итальянец Роланд Фишналлер — представитель совсем иной генерации. Фишналлеру уже 40 лет, и опыта у него — выше крыши. С Логиновым он сражался отчаянно, но все-таки проиграл тому одну сотую секунды.

Сноубордист Дмитрий Логинов Фото: Borut Zivulovic, Reuters

А в финале женском некоторое время лидировала россиянка Софья Надыршина. В конце концов немка Селина Йорг все же обошла ее, но, кажется, и у Надыршиной в карьере обязательно будут победы. Ведь ей всего 17.

Алексей Доспехов