Свердловский минздрав: население активно вакцинируется

Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков заявил, что население всех муниципалитетов региона активно вакцинируется от коронавирусной инфекции. «Активность населения есть везде. Нельзя сказать, что в Екатеринбурге есть, а в Шали нет. Шаля великолепно проводит вакцинацию, хотя это достаточно удаленное от Екатеринбурга место и не такое многонаселенное»,— сказал он на брифинге.

Вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. Сначала она охватывала медиков и педагогов, однако теперь записаться на прививку от COVID-19 могут почти все желающие. По данным на 24 февраля, первым компонентом вакцины привились более 127 тыс. свердловчан, около 35 тыс. человек завершили вакцинацию.

С начала пандемии в Свердловской области выявили 78 022 случая COVID-19. Более 71 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 397 человек скончались.

Михаил Мананников