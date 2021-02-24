Более 35 тысяч свердловчан завершили вакцинацию от COVID-19

В Свердловской области более 127 тыс. человек привились первым компонентов вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских. Около 35 тыс. свердловчан уже завершили вакцинацию.

По словам господина Козловских, за неделю с 15 по 21 февраля в Свердловской области выявили 1 545 случаев заболевания COVID-19. Это на 20% меньше, чем за предыдущую неделю.

За весь период пандемии COVID-19 в регионе заразились 76 973 человека. Из них больше 69 тыс. уже выздоровели, 2 332 пациента скончались.

Михаил Мананников