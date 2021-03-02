В Петербурге за месяц число госпитализаций с коронавирусом снизилось на 46%

За месяц число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 46,5%. Об этом сообщается в информационной справке межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

В настоящее время в городе для заболевших развернуто 6,9 тыс. коек, из них в конце февраля были свободны 1,5 тыс. Доля тяжелых больных в стационарах составляла 25,4 %. В настоящее время на ИВЛ находятся 227 заболевших, на 47,5 % меньше, чем в декабре 2020 года.

За февраль более 5 тыс. коек выведены из состава инфекционных. “Ъ-СПб” писал о консервации временного госпиталя в «Ленэкспо». Его койки переведены в резерв.