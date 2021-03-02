Обвиняемому в попытке теракта в Тамбове продлили арест в СИЗО

Ленинский райсуд Тамбова продлил на два месяца арест обвиняемому в приготовлении к совершению теракта на одном из социальных объектов (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как сообщили “Ъ” в суде, под стражей он пробудет до 22 апреля.

Речь идет об учащемся местного колледжа 2003 года рождения, которого сотрудники ФСБ задержали в конце прошлого года. По версии следствия, молодой человек, относящийся к «деструктивной субкультуре», готовился сделать самодельное взрывное устройство и применить его на одном из социальных объектов Тамбова. В квартире, которую он арендовал, оперативники нашли химические вещества, предметы и инструменты для самостоятельного создания устройства.

После задержания Ленинский райсуд Тамбова по ходатайству местного управления Следственного комитета РФ заключил студента под стражу. Его имя не раскрывалось, так как он является несовершеннолетним. Однако после того, как он обжаловал меру пресечения, Тамбовский облсуд опубликовал определение об оставлении ареста в силе, в котором имя было указано. Как следует из текста документа, заявитель просил суд отправить его под домашний арест. Он обратил внимание суда на то, что решение первой инстанции об аресте основано только на предположениях о том, что он продолжит заниматься преступной деятельностью. Также молодой человек утверждал, что, давая показания после задержания, он был в стрессе, не осознавал собственных слов и оговорил себя. После обращения “Ъ” облсуд удалил определение, назвав его публикацию технической ошибкой.

Адвокат обвиняемого Наталья Коршикова отказалась обсуждать с “Ъ” дело ее доверителя. Связаться с его отцом Сергеем Смагиным, который выступал в облсуде как законный представитель заявителя, “Ъ” оперативно не удалось.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Трудный возраст осложнился терактом».

Сергей Толмачев, Воронеж