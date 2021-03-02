Более 10 медучреждений Свердловской области занимаются реабилитацией пациентов после COVID-19

С весны 2020 года количество медицинских учреждений, которые проводят реабилитационные мероприятия для переболевших коронавирусной инфекцией в Свердловской области, выросло с трех до 10, сообщил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Турков.

«Если после первой волны коронавируса их было три, то сейчас их больше 10. И действительно они стали появляться в конце года, когда мы смогли сокращать количество ковидных коек»,— сказал он.

По словам господина Туркова, власти региона разработали порядок медицинской реабилитации пациентов, которые перенесли COVID-19. Ознакомиться с ним можно на сайте регионального министерства здравоохранения.

С начала пандемии в Свердловской области выявили 78 022 случая COVID-19. Более 71 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 397 человек скончались.

Михаил Мананников