Российские клубы победили с обеих сторон

Петербургский «Зенит» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке обыграл «Альбу» со счетом 87:71. Еще один российский участник турнира — «Химки», и тоже дома,— встречался с «Реалом» и выдал сенсацию. Химчане, уже провалившие сезон, растерявшие кучу игроков, обыграли мадридцев со счетом 78:77.

В прошлом туре регулярного чемпионата «Зенит» неприятно удивил. Петербуржцы, которые в этом сезоне если и проигрывали, то всегда вполне достойно, были разгромлены «Валенсией», в противостоянии с которой попросту провалили вторую половину матча. В итоге получили на табло обидные «минус 29». Как отмечал после матча главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль, это был тот случай, когда все, что могло, пошло не так. Но, заявил специалист, единственное, что можно сделать, так это просто забыть о случившемся и сконцентрироваться на следующем матче.

Подход, по всей видимости, верный, тем более что следующий соперник «Зенита» не представлялся по-настоящему опасным. Да, берлинская «Альба» — команда крепкая, способная упереться и удивить, но нечасто. Собственно, в последнее время «Альба» удивляет разве что сериями поражений в четыре-пять матчей. Последняя, правда, прервалась как раз в прошлом туре (берлинцы обыграли «Панатинаикос»), но ничто вроде бы не мешало петербуржцам дать начало новой череде поражений «Альбы».

Впрочем, реализовать свое превосходство в классе хозяева не спешили. Не специально, конечно. Просто игра, которую демонстрировал «Зенит», была, скажем так, не его. Хави Паскуаль привил команде не самый зрелищный, но эффективный, тягучий, с доведением до верного броска стиль. Но во вторник он просматривался только временами. И если бы не вовремя случавшиеся всплески в исполнении Кевина Пангоса (мяч зачастую он получал на исходе времени на атаку, просто потому что ничего более изощренного его команда придумать не могла) и Уилла Томаса, уже к перерыву у «Зенита» могли быть большие проблемы. Ведь в моменте, после дальнего попадания Йонаса Маттиссека, гости оторвались на 10 очков. И как ни старался «Зенит», а полностью ликвидировать этот дефицит ему никак не удавалось.

Хорошо еще у петербуржцев неплохо шла игра в обороне, где несколько раз отлично проявил себя Виталий Фридзон. В противном случае «Альба» с ее, в общем, непритязательным баскетболом могла замахнуться на повторение «деяния» «Валенсии».

К счастью, «Зениту» все же удалось собраться и ближе к концу третьей четверти после двух подряд удачных атак Алекса Пойтресса выйти вперед, а потом и навязать сопернику свой ритм. «Зенит» жестко отодвигал игроков «Альбы» подальше от периметра, а сам, напротив, стабильно находил бреши в обороне соперника. И когда за четыре минуты до сирены отрыв хозяев после броска Остина Холлинса перевалил за 10 очков, стало понятно, что «Зенит» матч уже не отдаст. Петербуржцы победили со счетом 87:71 и поднялись в турнирной таблице с седьмого на четвертое место.

Еще один российский участник турнира и главный его неудачник в этом сезоне — «Химки» — принимал «Реал».

Подмосковная команда, на счету которой в 25 матчах было всего две победы, первенство, разумеется, просто доигрывает, не претендуя даже на то, чтобы уйти с последнего места. Но «Реал» оказался настолько сильным раздражителем, что «Химки» выстрелили. И это несмотря на то, что команда лишилась большинства своих лидеров. В заявке на матч у «Химок» было только два иностранца — Джордан Мики и Эррик Макколлум (да и они, скорее всего, скоро тоже покинут команду).

Во вторник «Химки» были в ударе. Причем практически всю работу сделали три игрока — упомянутые Мики с Макколлумом и Алексей Швед (на троих они набрали 63 очка). Как бы то ни было, «Реал» в «валидольной» концовке был повержен — 78:77. Что и говорить, сенсация, пусть ничего для «Химок» и не решающая.

Александр Петров