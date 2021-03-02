В Ростовской области на ремонт дорог в 2021 году будет направлено 7 млрд рублей

В 2021 году в Ростовской области планируется отремонтировать 360 км дорог. На эти цели из федерального и регионального бюджета выделено более 7,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства области.

Как сказано в сообщении, ремонт запланирован на 91 объекте регионального значения и на 57 — местного. «По большинству объектов, которые вошли в программу 2021 года, уже заключены государственные контракты. Поставлена задача — к 1 апреля завершить контрактацию в стопроцентном объеме»,— уточняется в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году в регионе велась реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 200 участков дорог регионального и местного значения.

Наталья Шинкарева