В Свердловской области не зарегистрировали новых штаммов COVID-19

Тесты, проведенные методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), не выявили в Свердловской области новых штаммов коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Турков.

Ранее главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских заявлял, что для выявления изменений COVID-19 Роспотребнадзор еженедельно исследует до 10 проб, полученных от больных коронавирусом свердловчан.

С начала пандемии в Свердловской области выявили 78 022 случая COVID-19. Более 71 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 397 человек скончались.

Михаил Мананников