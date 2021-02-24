Главный санврач Свердловской области рассказал о возможных причинах третьей волны COVID-19

Причинами третьей волны заболеваемости новой коронавирусной инфекцией могут стать формирование больших коллективов или изменение самого вируса, заявил на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

«Чтобы состоялась третья волна, необходимо, чтобы что-то изменилось. Если вспомнить предыдущий подъем заболеваемости, он был связан с формированием большого количества коллективов — запуском больших коллективов в учебный процесс, когда между собой контактировали дети и педагоги. Для того, чтобы состоялась третья волна, необходимо столь же кардинальное изменение взаимодействия людей, что принципе сейчас достаточно сложно, либо изменение самого вируса»,— сказал он.

По словам господина Козловских, для выявления изменений COVID-19 Роспотребнадзор Свердловской области еженедельно исследует до 10 проб, полученных от больных коронавирусом. До сих пор новых типов заболевания в регионе не выявили, добавил он.

За весь период пандемии COVID-19 в Свердловской области заразились 76 973 человека. Из них больше 69 тыс. уже выздоровели, 2 332 пациента скончались.

Михаил Мананников