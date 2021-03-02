В Свердловской области потеплеет до нуля градусов

До конца рабочей недели синоптики прогнозируют в Свердловской области потепление до нуля градусов и снег. Напомним, ранее “Ъ-Урал” писал о том, что в марте в регионе ожидается аномальное количество осадков.

Согласно данным уральского гидрометцентра, в ночью на 3 марта температура воздуха в Свердловской области будет от -10 до -15 градусов, на крайнем севере ожидается похолодание до -19 градусов. Днем синоптики обещают от -5 до 0 градусов. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с.

Ночью 4 марта столбики термометров опустятся до -11 градусов, на крайнем севере — до -18 градусов. Днем ожидается от -1 до -6 градусов. Ветер будет западный 4-9 м/с с порывами до 16 м/с.

В пятницу, 5 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами метель. Ночью температура воздуха будет от -9 до -14 градусов, на крайнем севере похолодает до -23 градусов. Днем ожидается потепление до +1 градуса. Ветер будет западный 4-9 м/с с порывами до 16-18 м/с.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня не ожидается обильных осадков, небольшой снег синоптики прогнозируют только в среду. Ночью 3 марта столбики термометров опустятся до -12 градусов, днем будет от -2 до 0 градусов. В ночь на 4 марта температура воздуха составит от -7 до -9 градусов, днем — от -3 до -5. В ночь на пятницу в столице Урала прогнозируется от -9 до -11 градусов, днем — около 0.