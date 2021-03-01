В марте на Урале ожидается аномальное количество осадков

В марте в Свердловской и Тюменской областях ожидаются аномальные осадки, пишет ТАСС со ссылкой научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Избыток, количество осадков больше нормы, ожидается на самом северо-западе страны: Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская, Брянская области. Кроме того, аномальное количество осадков будет в регионах, расположенных на Нижней и Средней Волге, в Урале, Екатеринбург, Челябинская, Курганская области, также в Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае», — заявил эксперт.

По данным уральского Гидрометцентра, днем 1 марта в Свердловской области температура воздуха составит -16°…-11°, в горах и низинах до -20°. Ожидается небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый.

Во вторник, 2 марта, температура воздуха ночью составит -24°…-19°, в низинах до -29°. Днем в регионе ожидается -12°…-7°. Местами прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с.

В среду, 3 марта, ночью температура воздуха в регионе опустится до -17°…-12°, при прояснении похолодает до -22°. Днем в регионе потеплеет до -7°…-2°. Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с.

В Екатеринбурге 1 марта температура воздуха днем составит -14°…-12°. Во вторник ночью ожидается -22°…-20°, днем — -10°…-8°. В среду температура воздуха ночью составит -14°…-12°, днем — -4°…-2°.