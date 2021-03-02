«Следом за ростом востребованности помещений увеличились и цены»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, во сколько оцениваются объекты недвижимости в квартале.

Деловой квартал «Москва-Сити» стал одной из самых престижных локаций в городе. Сюда переехали федеральные министерства и головные офисы крупнейших корпораций. Вместе с ними — компании, предоставляющие различные бизнес-услуги. Но не только работать в «Сити» стало комфортно и престижно, в небоскребах и жить теперь модно, зачастую это достаточно удобно.

Следом за ростом востребованности помещений в башнях увеличились и цены на них. Средняя стоимость первичной недвижимости в квартале «Москва-Сити» достигает 750 тыс. руб. за квадратный метр, что сравнимо с аналогичными предложениями в пределах Бульварного кольца. Хотя еще в прошлом году разрыв в средней цене мог доходить до 15% в пользу исторического центра Москвы.

По данным аналитиков компании «Федерейшн Групп», существенный рост цен в локации связан в первую очередь с вымыванием предложения и изменением его структуры в сторону большой площади в самой высокой ценовой категории. Предложения на первичном рынке «Сити» начинаются от 480 тыс. руб. за «квадрат» и достигают 1,2 млн. А самый дорогой лот в квартале оценивается в 2,6 млрд руб. При этом осталось всего девять лотов с ценой от 1 млн руб. за метр. Год назад подобных предложений было около 20.

По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе такой баланс может сохраниться, так как формирование делового квартала «Москва-Сити» в его изначальных границах уже практически завершено. Новое предложение тут появится только в трех новых проектах, в остальном потенциал всех земельных участков уже полностью исчерпан.