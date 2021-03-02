На ЧЭМК прокомментировали возбуждение дела об экологических нарушениях

На Челябинском электрометаллургическом комбинате в ответ на информацию о возбуждении природоохранной прокуратурой дела о нарушении экологических требований объяснили причину, по которой на предприятии в конце прошлого года не проводилась проверка газоочистной установки. В пресс-службе ЧЭМК отметили, что на двух электроплавильных печах цеха №6 проводилась проверка установки в начале 2020 года. Затем работа печей была приостановлена, что и помешало провести еще одну годовую проверку, как этого требуют правила.

На комбинате заявляют, что предприятие в короткие сроки устранит недостатки, указанные в протоколе проверки природоохранной прокуратуры. ЧЭМК планирует возобновить функционирование электроплавильных печей №33 и №38 в этом году и одновременно с этим произвести необходимый контроль.

Также на ЧЭМК напомнили, что в конце 2020 года эксперты Росприроднадзора проводили на комбинате проверку и не выявили серьезных экологических нарушений.