Водный маршрут «Ростов-Таганрог-Азов» может быть восстановлен

Между Ростовом, Азовом и Таганрогом могут возобновить водный маршрут. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий в эфире телеканала «Дон-24».

«Есть инвесторы, которые готовы приобрести флот для возобновления транспортного сообщения «Ростов-Таганрог-Азов», а также выполнения прогулок в акватории Таганрогского залива. Сейчас мы занимаемся вопросом восстановления морского вокзала и причальной стенки. В предыдущие годы они были перепрофилированы»,— сказал господин Лисицкий. Глава администрации добавил, что в рамках развития Таганрога как туристического центра, ряд инвесторов заинтересован в финансировании строительства гостиниц и новых предприятий общепита в городе.

Наталья Шинкарева