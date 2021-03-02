Пассажиропоток тамбовского аэропорта в январе вырос в четыре раза

В январе 2021 года пассажиропоток аэропорта Тамбов составил 1,58 тыс. человек — вчетверо больше, чем в январе 2020-го. Это следует из данных Росавиации. В первом месяце 2021 года перевезено уже более 10% от годового объема пассажиропотока аэропорта (14,5 тыс. человек в 2020 году).

Сейчас авиакомпания «Руслайн» осуществляет вылеты из Тамбова в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар. В апреле 2020 года аэропорт получил статус федерального.

Подробнее о динамике пассажиропотока аэропортов макрорегиона — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин