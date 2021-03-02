02 марта, вторник
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

Татарстан получил положительную экспертизу на технологию по рекультивации иловых полей

Минэкологии Татарстана накануне получило положительную экспертизу от Росприроднадзора на технологию по рекультивации иловых полей. Об этом в прямом эфире заявил глава министерства Александр Шадриков.

«Мы долго шли к этому. Эксперты скрупулезно подходили к каждой детали, к каждой мелочи…Было изначально 137 разных замечаний, и все эти вопросы сняли проектировщики», — сказал министр.

По его словам, в данный момент предстоит пройти экспертизу стоимости проекта. «Для того, чтобы начать с 2021 года, мы такую задачу ставим, перед нами поставил ее Рустам Нургалеевич максимально сейчас проработать, и начать рекультивацию с 2021 года», — добавил господин Шадриков.

Иловые поля находятся на участке площадью свыше 100 га между казанскими поселками Отары и Старое Победилово,

"Ъ-Казань"


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

Парнерский проект

Самое читаемое

Финансы

Профиль пользователя