Татарстан получил положительную экспертизу на технологию по рекультивации иловых полей

Минэкологии Татарстана накануне получило положительную экспертизу от Росприроднадзора на технологию по рекультивации иловых полей. Об этом в прямом эфире заявил глава министерства Александр Шадриков.

«Мы долго шли к этому. Эксперты скрупулезно подходили к каждой детали, к каждой мелочи…Было изначально 137 разных замечаний, и все эти вопросы сняли проектировщики», — сказал министр.

По его словам, в данный момент предстоит пройти экспертизу стоимости проекта. «Для того, чтобы начать с 2021 года, мы такую задачу ставим, перед нами поставил ее Рустам Нургалеевич максимально сейчас проработать, и начать рекультивацию с 2021 года», — добавил господин Шадриков.

Иловые поля находятся на участке площадью свыше 100 га между казанскими поселками Отары и Старое Победилово,

"Ъ-Казань"