Башстат: среди работников в Башкирии женщин с высшим образованием на 13% больше, чем мужчин

Среди работающего населения Башкирии доля женщин, имеющих высшее образование, на 13% выше, чем мужчин, следует из сообщения Башстата. Так, среди работающих женщин 38,5% имеют диплом о высшем образовании, в то время как среди работающих мужчин — 25,5%. При этом мужчины в Башкирии чаще, чем женщины, получают среднее профессиональное образование (56,3 % против 47,7% среди работающего населения).

Среди женщин в возрасте до 30 лет, проживающих в республике, работает каждая пятая (18%), в возрастной категории от 30 до 54 лет — 68,2%. Среди женщин старше 55 лет работают 13,8%. Средний возраст работающей женщины — 41 год.

Женщин больше, чем мужчин, в сферах образования, здравоохранения и социальных услуг, оптовой и розничной торговле и так далее. Девушки-студентки превалируют в колледжах и вузах на специальностях, связанных со здравоохранением, образованием, экономикой и управлением, культурой и искусством.

В 2020 году в Башкирии, по данным Башстата, проживали 2,1 млн женщин (53,1%). В среднем на 1 тыс. мужчин приходилось 1113 женщин. Средняя продолжительность жизни у женщин в Башкирии составляет 78 лет, у мужчин — 67,3 года.

Дарья Кучеренко