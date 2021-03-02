В Татарстане выявили 53 новых случая COVID-19

За сутки в Татарстане подтвердили 53 новых случая коронавируса. Четыре из них оказались завозными, остальные — контактными. 32 человека доставлены в больницы, еще 21 человек лечится на дому. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Среди заразившихся — двое несовершеннолетних и 25 человек старше 60 лет. Всего в Татарстане на сегодняшний день выявили 18 082 случая COVID-19.Излечились 14 692 человек, в том числе 107 за минувшие сутки. Скончались 338 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"