Еще три ковид-центра в Удмуртии вернутся к штатному режиму работы

Воткинская городская, Завьяловская и Можгинская районные больницы Удмуртии, ранее перепрофилированные в ковид-центры, возобновят работу в обычном режиме. Первые два учреждения вернутся к штатному расписанию с 15 марта, третье — с 22 марта, если позволит эпидемиологическая ситуация, заявил глава региона Александр Бречалов на сессии госсовета.

Так, к 1 апреля в режиме работы ковид-центров останутся работать три учреждения. Это Республиканская клиническая инфекционная больница, ГКБ № 6 и ковид-отделение Глазовской межрайонной больницы.

Ранее сообщалось, что ГКБ №8 Ижевска, Сарапульская городская больница и Воткинская районная больница, работающие как ковид-центры, возобновят прием пациентов с неинфекционными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. Первые два учреждения вернулись обычному режиму с 1 февраля, Воткинская РБ — с 15 февраля.