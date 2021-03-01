По факту отравления 70 детей в Красноярске возбуждено уголовное дело

В Красноярске следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Как сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры, 70 детей 17 школ в Советском и Октябрьском районах заболели иерсиниозной инфекцией.

Иерсиниозная инфекция — болезнь, проявляющаяся лихорадкой, интоксикацией, поражением желудочно-кишечного тракта, суставов, кожи и печени.

Прокуратура внесла представления в ООО «Развитие», оказывающее услугу по организации школьного питания, и в адрес главного управления образования администрации города, которое выполняет полномочия учредителя образовательных учреждений.

Управление Роспотребнадзора по краю ранее сообщало, что возможным фактором передачи возбудителя инфекции стали овощи (салаты), которые были приготовлены с нарушением технологического процесса. Сейчас приготовление блюд из сырых овощей без термообработки приостановлено во всех школах, в которых работает организатор питания. На деятельность поставщика продуктов наложен временный запрет.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск