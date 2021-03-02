Кремль не смог уточнить детали предложения Маска о беседе с Путиным в Clubhouse

Кремлю не удалось выяснить подробности о предложении основателя SpaceX и Tesla Илона Маска пообщаться с президентом России Владимиром Путиным в соцсети Clubhouse, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вероятно это было «недоразумение».

«Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение. Потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла. «Мы не получили никакого ответа, поэтому скорее всего эта тема уже исчерпана»,— заявил представитель Кремля.

14 февраля Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в Clubhouse. «Было бы большой честью поговорить с вами»,— написал он в Twitter и отметил официальную страницу президента. В Кремле позднее назвали это предложение интересным. «Нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается»,— отметил Дмитрий Песков.

О том, как Clubhouse захватывает российский рынок,— в материале “Ъ FM”.