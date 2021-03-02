На ВМЗ прокомментировали выявленные нарушения трудового законодательства

На Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК) устранили нарушения трудового законодательства, выявленные ранее Государственной инспекцией труда в ходе плановой документарной проверки в октябре 2020 года. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее стало известно, что на ВМЗ выявили 40 случаев нарушения трудового законодательства. Предприятие оштрафовали на 560 тыс. руб.

На заводе сообщили, что по результатам проверки Госинспекция вынесла восемь постановлений о нарушении законодательства, по двум из них производство прекратили после пояснения ВМЗ. Выявленные нарушения касались, в основном, несвоевременного прохождения обучения и медосмотров сотрудников, которых переводят на разные позиции внутри завода.

«Все сотрудники ВМЗ проходят обучение по безопасности производства и медосмотр два раза в год. В течение года, чтобы обеспечить быстрое выполнение заказов, бывает, что какие-либо сотрудники на время переводятся, например, на соседние линии или на другой участок для выполнения срочного заказа. Они физически не покидают своего цеха, но по законодательству уже считаются “новыми”. А “новых” работодатель обязан обучить и провести медосмотр, несмотря на то, что они прошли накануне “перевода”. Проверки ГИТ выявили подобные “узкие места” во внутренних процедурах предприятия»,— рассказал директор по безопасности производства ВМЗ Александр Пивиков. По его словам, на предприятии уже корректно регламентировали сроки и условия обучения по охране труда и медицинских осмотров.

Анастасия Еремина