ВМЗ оштрафовали на полмиллиона рублей за нарушения охраны труда

Более 40 нарушений по охране труда выявили в ходе плановой проверки на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК), сообщили в Госинспекции труда по региону. Предприятие оштрафовали на 560 тыс. руб.

В частности, в ходе проверки выяснилось, что на ВМЗ не соблюдали сроки выплат окончательных расчетов при увольнении сотрудников, а в трудовой договор включали не все сведения об условиях труда. Кроме того, к работе допускали работников без проверки знаний требований охраны труда и без прохождения медосмотра.

Анастасия Еремина