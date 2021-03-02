В 2020 году выручка большинства свердловских предпринимателей снизилась на 30% Во время пандемии на Урале было ликвидировано более 8,5 тысячи субъектов МСП

За 2020 год выручка у более чем 70% предпринимателей в Свердловской области снизилась на 30% и более. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в регионе за прошедший год сократилось более чем на 8,5 тыс. и составило около 193,4 тыс. В то же время число занятых в области достигло более 526 тыс. человек. За год их число выросло на 3,7 тыс. человек.

«В прошлом году произошел всплеск обращений. По сравнению с 2019 годом их число выросло почти в 2,5 раза»,— отметила госпожа Артюх. Так, 68% всех обращений были связаны с мерами поддержки и касались разъяснений по их получению или жалоб на непредоставление помощи.

«По результатам опроса, 40% предпринимателей Екатеринбурга смогли получить меры поддержки. 35% опрошенных пытались получить, но не смогли. 25% бизнесменов ответили, что даже не пытались получить поддержку, так как думали, что не смогут ее добиться по тем или иным причинам»,— рассказала Елена Артюх.

По словам первого вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаила Черепанова, в 2021 году бизнес опасается, что власти пересмотрят предоставляемые меры поддержки. Предпринимателей также волнует снизившийся уровень жизни населения, что негативно повлияло на возможности рынка, а также снижение объема инвестиций в регионе. «Если мы не переломим ситуацию в этом году, не найдем инструменты для привлечения инвестиций в Свердловскую область, то это грозит нам в будущем периодом стагнации»,— подчеркнул господин Черепанов.

Анастасия Реутова