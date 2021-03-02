Кредитная задолженность жителей Удмуртии выросла за 2020 год на 15%

На начало 2021 года общая кредитная задолженность жителей Удмуртии составила 206,1 млрд руб. Это на 26,4 млрд руб. или 15% больше, чем годом ранее, сообщает Удмуртстат. Так, на каждого жителя региона приходилось 138 тыс. руб. задолженности по кредитам.

Отметим, что в 2020 году население Удмуртии получило денежные доходы в 457,2 млрд руб., израсходовало — 410 млрд руб. Среднедушевые доходы составили 25,44 тыс. руб. в месяц, что на 377 руб. больше, чем в 2019 году, сообщает Удмуртстат. При этом реальное значение, с учетом инфляции, снизилось на 2,2%.