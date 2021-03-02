Удмуртия заняла 6 место в ПФО по размеру среднедушевых денежных доходов

В 2020 году население Удмуртии получило денежные доходы в 457,2 млрд руб., израсходовало — 410 млрд руб. Среднедушевые доходы составили 25,44 тыс. руб. в месяц, что на 377 руб. больше, чем в 2019 году, сообщает Удмуртстат. При этом реальное значение, с учетом инфляции, снизилось на 2,2%. В целом республика занимает 6 место в ПФО по данному показателю. Лидером по среднедушевым доходам в округе является Татарстан с 35,6 тыс. руб., аутсайдером — с 20,4 тыс. руб. — Мордовия.

Отметим, что в 2020 году потребительские расходы на душу населения в Удмуртии составили 19,13 тыс. руб. в месяц. Это на 3% меньше, чем в 2019 году. Лидерами среди покупок являются бензин (1,12 тыс. руб. на каждого жителя), алкоголь (1,08 тыс. руб.), мясопродукты (1,01 тыс. руб.), молочные продукты (567 руб.), кондитерские изделия (506 руб.). На оплату коммунальных услуг уходило 969 руб. в месяц, телекоммуникационных — 513 руб., транспорта — 319 руб. Обязательные платежи и разнообразные взносы составили 3,5 тыс. руб. на человека в месяц. Это 14% денежных доходов населения.