Книжная премия из ОАЭ с призовым фондом $1,9 млн пригласила российских авторов

Организаторы премии имени шейха Заида, основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов (1971–2004) пригласили русскоязычных писателей побороться за престижную и весьма ценную награду: общий призовой фонд премии составляет $1,9 млн.

«Мы рады пригласить российских писателей и ученых к участию в новом сезоне премии шейха Заида. Для удобства потенциальных участников сайт премии уже переведен на русский язык. Ваша страна обладает невероятно богатым литературным наследием, и мы надеемся найти современных российских авторов, которые окажут существенное влияние на глобальное понимание арабской культуры»,— сообщил генеральный секретарь премии доктор Али бин Тамим.

В 2021 году книги на русском языке могут быть выдвинуты в двух номинациях — «Арабская культура» и «Перевод». Для выдвижения текста необходимо заполнить заявку на официальном сайте премии. Прием работ в новом сезоне откроется в мае.

В номинации «Арабская культура» принимаются посвященные арабской цивилизации и культуре романы, рассказы, стихи, книги по гуманитарным наукам, изобразительному искусству, а также исторические произведения, опубликованные в течение предшествующих пяти лет и не выдвигавшиеся на соискание крупных премий.

В номинации «Перевод» принимаются книжные издания, опубликованные в течение предшествующих двух лет и не выдвигавшиеся на соискание крупных премий. Перевод должен быть выполнен с арабского на русский или с русского на арабский. Вместе с автором или переводчиком может быть также награжден и художник-оформитель номинированной книги.

Кроме того, представитель России может быть выдвинут в номинации «Культурная персона года». «Эта награда присуждается выдающимся людям и организациям, внесшим вклад в развитие арабской культуры, воплощающим в своей работе терпимость, способствующим мирному сосуществованию разных народов»,— пояснили в оргкомитете премии.

Премия шейха Заида вручается ежегодно с 2006 года. С 2014 года она присуждается в девяти номинациях: «Литература», «Вклад в развитие наций», «Детская литература», «Издательское дело и технологии», «Литературная и художественная критика», «Арабская культура», «Перевод», «Молодой автор», «Культурная персона года». В 2013 году на награду в разделе «Арабская культура» был номинирован директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Следует отметить, что присуждение наград во всех девяти номинациях является скорее исключением из правил: почти каждый год в какой-то из номинаций жюри не находит достойных претендентов на звание лауреата.