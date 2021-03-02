Объем вложений в основной капитал Ленобласти вырос более чем на 5%

По итогам 2020 года объем вложений в основной капитал Ленинградской области увеличился на 5,2% и составил 458,1 млрд рублей. В числе инвесторов — «Новотранс», «РусХимАльянс», а также подразделения «Газпрома» и РЖД.

Такую информацию приводит пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на данные Петростата. Губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя показатели инвестиций, отметил, что для «непростого» года это «отличный результат». «У Ленинградской области есть неоспоримые преимущества — расположение, логистика, рынок сбыта, квалифицированные кадры, но есть и то, что создавалось нашей командой — это комплексная и сбалансированная поддержка бизнеса любого уровня — от многомиллиардных инвесторов до небольших предприятий», — отметил господин Дрозденко.

Ранее “Ъ-СПб” писал о начале приема заявок на ежегодный конкурс Ленинградской области «Инвестор года».