В Ленинградской области выберут стратегических инвесторов

Ленобласти стартовал прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Инвестор года». Победителей выберут среди компаний, связанных с туристическими и социальными сферами, среди обрабатывающих производств, агропромышленного комплекса, развития транспорта. Лидеры получат статус «стратегического инвестора» и нефинансовые меры государственной поддержки.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, оценивать будут не только объемы инвестиций в проекты, но и участие в развитии инфраструктуры, размеры заработной платы.

Кроме того, среди муниципалитетов будет разыграна номинация «Самый инвестиционно-гостеприимный район (городской округ) Ленинградской области». Победители также смогут рассчитывать на нефинансовые меры господдержки.