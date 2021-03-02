Правительство РФ направит 1,4 млрд рублей на дороги в Челябинской области

Челябинская область получит 1,4 млрд руб. из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог. Соответствующее постановление подписал 1 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба федерального правительства.

Согласно документу, 836 млн руб. Челябинская область получит в качестве межбюджетных трансфертов на реализацию «капиталоемких мероприятий в городских агломерациях». Еще 581,3 млн – на приведение в нормативное состояние дорог регионального и межмуниципального значения, а также улично-дорожной сети в городских агломерациях.

Всего правительство РФ направит 100 млрд руб. на развитие дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из них 27 млрд руб. пойдет на ремонт дорог в 58 регионах, а оставшаяся часть средств будет направлена на строительство и реконструкцию конкретных объектов.