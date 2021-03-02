Суд заочно арестовал бывшего московского прокурора

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки (ст. 285 и ст. 290 УК РФ). Господин Листопад объявлен в международный розыск.

По данным источников “Ъ”, Дмитрий Листопад фигурировал в уголовном деле начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в аналогичных преступлениях. Тогда его привлекать к уголовной ответственности не стали. По версии следствия, господин Листопад способствовал тому, чтобы задержанные подчиненными господина Кизлыка нарушители (в том числе не декларировавшие крупные суммы в валюте) привлекались к минимальной ответственности в виде штрафов, и им возвращались изъятые деньги. Дмитрий Листопад был уволен из органов прокуратуры в сентябре 2019 года.

О деле Александра Кизлыка — в публикации “Ъ” «Генерал ФТС остался без недвижимости».