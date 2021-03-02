Более 78 тысяч свердловчан заразились COVID-19

С начала пандемии в Свердловской области новой коронавирусной инфекцией заразились 78 022 человек, более 71 тыс. пациентов выздоровели, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 153 человек. Такой уровень суточного прироста зарегистрирован впервые с 1 октября 2020 года, когда COVID-19 выявили у 157 уральцев.

Помимо этого, за сутки было от вируса умерли еще десять больных. Общее количество летальных случаев, по данным на 2 марта, достигло 2 397.

Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим обязательной самоизоляции до 15 марта, а также смягчил ряд ограничений. Так, лимит посетителей культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе увеличен до 75% от вместимости площадки. Также до 75% увеличен лимит посетителей в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, филармониях.